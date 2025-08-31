香川県三木町出身で町民栄誉賞を受けたプロバスケットボールの千葉ジェッツの渡邊雄太選手が、故郷の中高生にバスケットボールの楽しさを伝えました。三木町町民栄誉賞の授与セレモニーは31日朝行われました。町民栄誉賞は、渡邊選手が第一号で、日本人2人目のNBA選手となったことや、2度のオリンピック出場が評価され受賞が決まりました。 その後行われた、「バスケットボールクリニック」には、