味の素AGFが市場創造へ本腰を入れる「ブレンディ」ポーションが今期（3月期）好スタートを切った。昨年4月から上昇基調にあり、5月23日、榮倉奈々さんを起用した「『LET‘Sポーション』コーヒー篇」を放映開始したところ勢いが加速した。販売金額の前年比について、8月19日、発表会に臨んだ伊藤英郎執行役員は「TVCM投下前の4−5月に30％増と好調に推移し、コミュニケーションを入れさせていただいた結果、6月は70％増を記録