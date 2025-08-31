8月はきょうで終わりますが、異常な暑さはまだ終わりません。30日に続き31日も40度を観測するなど、各地で猛烈な残暑が続いています。関東から西日本にかけて広く高気圧に覆われ、東海を中心に命に関わる危険な暑さとなりました。愛知・名古屋市では最高気温40度を観測。名古屋市で40度に達するのは2018年以来7年ぶり、統計開始以降2回目です。国内での40度以上の観測は2日連続で、全国の猛暑日も2日連続で200地点を超えるなど、8