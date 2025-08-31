「ロッテ−ソフトバンク」（３１日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテの友杉がプロ初本塁打を放った。２点リードの四回、ソフトバンク・木村の真ん中高めの１５０キロの直球をコンパクトに振り抜き、左越えに運んだ。プロ入り３年目、８６６打席目にしてうれしい一発。ベンチで笑顔を振りまいた。「打ったのは真っ直ぐです。遂に出ちゃいました。カウントも３ー１だったので真っ直ぐだけ狙ってしっかり振りに行くことが