各国首脳との会談を相次いでこなしている中国の習主席ですが、きょう注目されたのはどのようなポイントだったのでしょうか。今日の注目はなんといっても7年ぶりに中国を訪問したインドのモディ首相と習近平国家主席の会談です。会談で習主席は、今後の両国関係について中国を龍、インドを象に例えて「龍と象のダンス」を実現しよう、と呼びかけました。インドは日本、アメリカ、オーストラリアが参加するクアッドのメンバーになる