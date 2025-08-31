和歌山県串本町で宇宙をテーマにしたシンポジウムが開かれました。これまでに２回、民間の小型ロケット「カイロス」の打ち上げが行われた和歌山県串本町。町では８月３１日、宇宙をテーマにした「宇宙シンポジウム」が開かれました。２０１９年から毎年開催されていて、今年で７回目。今年はシンポジウムで初めてとなる現役宇宙飛行士、ＪＡＸＡの古川聡さんが参加し、宇宙での生活や宇宙で行う様々な科学実験についてなどを