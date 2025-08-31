最終日、18番でパーパットを沈め、ガッツポーズする小斉平優和。通算18アンダーでツアー初優勝を果たした＝芥屋GCSansan・KBCオーガスタ最終日（31日・福岡県芥屋GC＝7293ヤード、パー72）4位から出た小斉平優和が6バーディー、1ボギーの67で回り、通算18アンダーの270でツアー初優勝を果たした。賞金は2千万円。