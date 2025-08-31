８月３１日も近畿地方は各地で厳しい暑さとなり、京都市では最高気温が３８．１℃を観測しました。３１日の近畿地方は午前中から気温が上昇し、京都市では午後２時前に最高気温３８．１℃を観測。今年、京都で観測された猛暑日はきょうで５２日目となり、去年の最多記録５４日に迫る勢いです。観光客は日傘やハンディーファンを手に暑さをしのいでいました。（大阪から）「暑いですね。京都は盆地やから、よけいちゃいます