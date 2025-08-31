◆ＳＡＴＯｐｒｅｓｅｎｔｓ高校野球女子選抜０―８イチロー選抜ＫＯＢＥＣＨＩＢＥＮ（３１日・バンテリンドーム）巨人、ヤンキースなどで活躍した松井秀喜氏＝ヤンキースＧＭ付特別アドバイザー＝がイチロー選抜ＫＯＢＥＣＨＩＢＥＮの「４番・中堅」でフル出場。３回に２年連続弾となる３ランを放つなど５打点の活躍で、イチロー選抜の５連勝に貢献した。３回の本塁打は１死一、二塁の場面で飛び出した。打った瞬間