グライダーが墜落し大破した埼玉県熊谷市の現場＝31日午後4時16分（共同通信社ヘリから）31日午前11時55分ごろ、埼玉県熊谷市葛和田で「グライダーが利根川に墜落した」と目撃者から119番があった。機体は川付近の陸地に墜落し、県警熊谷署や地元消防が操縦していた20代ぐらいの女性を救助している。負傷の程度は不明。署によると、グライダーには女性が1人で乗り、利根川河川敷の「妻沼滑空場」から離陸し、北へ向かったとい