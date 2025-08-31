松山弘平騎手＝栗東・フリー＝が７月２６日から８月３１日まで行われた３、４回中京競馬で１５勝を挙げ、夏の中京開催リーディングジョッキーに輝いた。松山騎手は夏の小倉開催でもリーディングを獲得している。松山騎手「リーディングを取れて、うれしく思います。３回、４回と本当に暑かったですけど、皆様のご協力のおかげで、なんとか無事に開催を終えることができたのかなと思います。本当に感謝しています。まだまだ暑さ