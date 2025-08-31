猛暑の９月スタートとなりそうです。１日（月）の近畿地方は、うんざりするような暑さが続きます。朝昼晩、時間を問わず熱中症対策をとってください。近畿地方は、引き続き高気圧に覆われて晴れるでしょう。強い日ざしが照り付け、昼間は猛烈な暑さになりそうです。また、山沿いの地域を中心に、午後はにわか雨の所がありそうです。空模様の変化にはお気をつけください。夜は少しずつ秋の気配が感じられるようになっています