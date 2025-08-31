自然の調和した癒やしの宿で乳緑色の名湯を楽しむ／黒川荘びょうふ岩露天風呂は広々とした絶景が楽しめる湯。露天めぐり専用浴室もある渓流沿いののどかな風景のなかに立つ宿は、落ち着いたたたずまいが魅力です。宿泊客専用と日帰り専用の風呂で、美しい乳緑色の名湯が楽しめます。宿泊客専用露天風呂では、天然の巨岩・びょうぶ岩を見ながら入浴することができます。また、露天と内湯を備えた離れの「温もりの宿」4棟も趣があり