秋篠宮家の次女佳子さまは３１日、東京都千代田区で開かれた「第４２回全国高校生の手話によるスピーチコンテスト」に出席された。全日本ろうあ連盟などの主催。同連盟で勤務する佳子さまは手話であいさつし、１１月に国内で初開催される聴覚障害者の国際スポーツ大会「デフリンピック東京大会」について「選手の活躍を見るとともに、手話や多様な文化に触れることは素敵な機会になるでしょう」と伝えられた。