◇パ・リーグロッテ―ソフトバンク（2025年8月31日ZOZOマリン）ロッテの友杉篤輝外野手（24）がプロ1号本塁打を放った。3―1の4回1死から、ソフトバンク・木村の真ん中高め、150キロの直球を左翼席へと運んだ。「打ったのは真っ直ぐです。ついに出ちゃいました。カウントも3―1だったので真っ直ぐだけ狙ってしっかり振りに行くことができました。プロ野球生活で1本ぐらい打ちたいなと思っていたので良かったです」友杉