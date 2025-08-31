8月30日。ドイツ代表チームは「FIBAユーロバスケット2025」のグループフェーズ3戦目でリトアニア代表を相手に約38分間にわたってリードを保持し、107－88で勝利した。 27日のモンテネグロ代表戦（106－76）、29日のスウェーデン代表戦（105－83）に続いてこの試合でも100得点以上を奪ったドイツは、グループBで無傷の3連勝。2試合を残しているものの、9月6日