南海トラフ地震などに備えるため、ITを活用し仮想空間の中で被害を体験することができるイベントが岡山県玉野市で行われました。 【写真を見る】メタバース（仮想空間）の中での津波被害などを体験玉野市で防災フェスティバル地震のときにどう行動すべきかをゲームで【岡山】 子どもたちが見ているのは、津波によって家の中が浸水していく様子です。 仮想空間＝メタバースの中で被害を体験することで、防