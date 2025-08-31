８月３１日の中京３Ｒで、川端海翼騎手＝栗東・フリー＝が騎乗したスリーセンス（１５着）は１コーナー通過後に内側へ斜行した。その影響でウインクルキセキがヴァンガルダ（１２着）に触れ、ウインクルキセキに騎乗していた長岡禎仁騎手＝栗東・高橋亮厩舎＝が落馬し、競走中止となる事象があった。この件について、川端騎手は９月１３日から２０日まで８日間（開催日４日間）の騎乗停止となった。