乳がんは早期発見・早期治療によって予後が大きく変わる病気のひとつです。定期的な検診を受けていたことで病気が判明した猪狩恵里さんは、部分切除や再手術、抗がん剤治療などを経験しました。手術方針や医師とのやり取りに悩み、不安やストレスと闘いながらも、改めて「検診の大切さ」と「ストレスを溜めない生活」の重要性を実感したといいます。現在も通院を続けながら、自分らしい日常を大切に過ごしています。 ※本記事は、