◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―中日（３０日・横浜スタジアム）ＤｅＮＡ―中日戦のスタメンが発表された。中日は抜け球の多い“藤浪対策”として、遊撃のロドリゲス以外は左打者を並べた。４番・細川は前日の同戦で背中に死球を受けた影響もあり、ベンチスタート。藤浪が先発した１７日のＤｅＮＡ戦（バンテリンＤ）では、球団初となる１〜９番オール左打者の徹底対策で臨んだが、この日も同様の対策が取られた。以下、両軍