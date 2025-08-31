検便で陽性＝大腸がんと聞くと、不安になる方も多いかもしれません。しかし、実際にはポリープや痔、あるいは一時的な出血が原因で陽性反応が出ることもあります。とはいえ、大腸がんのリスクを完全に否定することはできないため、精密検査を受けることが非常に重要です。検査結果が陽性・陰性だった場合の考え方や対応について、臨床検査技師の吉元さんに聞きました。 監修臨床検査技師：吉元 彩香（臨床検査技師）