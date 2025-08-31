本拠地ダイヤモンドバックス戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は30日（日本時間31日）、本拠地ダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」で先発出場。0-0の5回、チャンスで左飛を放ったが、三塁走者の“キケ”ことエンリケ・ヘルナンデス内野手がホームタッチアウト。まさかのダブルプレーになった。試合は1-6で敗戦。キケは試合後「あのプレーは試合の流れを変えたかもしれない」と反省した。0-0の5回無死二塁、三塁の打席。