パソコン（PC）およびスマートフォン（スマホ）の周辺機器などを手がけるアイ・オー・データ機器（金沢市）は、超小型サイズの外付けSSD（ソリッド・ステート・ドライブ）「SSPJ-UTC」2モデルを2025年9月上旬に発売する。動画や写真の保存先にすれば容量不足解消可高速なデータ転送ができるUSB 3.2 Gen1対応のUSB Type-C端子を備える。PCやスマホに挿した際の出っ張りは約8.5ミリで、引っかかって抜けてしまうなどの心配がなく、"