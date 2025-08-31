任期満了に伴う熊本県八代市の市長選挙の投票が続いています。即日開票されてあす未明には大勢が判明する見込みです。 八代市長選挙には無所属・現職で4選を目指す中村博生（なかむら・ひろお）候補（66）と無所属・新人で元副知事の小野泰輔（おの・たいすけ）候補（51）が立候補しています。 今回の八代市長選は記録的な大雨災害からの復旧・復興の道筋をどう示していくのかや市の経済をどう浮揚させるかなどが争点とみられま