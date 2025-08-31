◇プロ野球パ・リーグ ロッテ-ソフトバンク(31日、ZOZOマリン)ロッテ・友杉篤輝選手が、プロ初ホームランを放ちました。これでロッテが3点リードとしています。今季プロ3年目を迎えた友杉選手。ルーキーイヤーから1軍出場を重ねていましたが、ここまで通算281試合の出場で本塁打はゼロとなっていました。そんな中、先日26日のオリックス戦では一時ホームランとなった一発が。しかしこれはポール際の打球だったため、リクエストを受