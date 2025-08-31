夏は青もみじ、秋は紅葉を満喫できる「今熊野観音寺」のお茶所西国第十五番霊場「今熊野観音寺」は、平安時代に嵯峨天皇の勅令により弘法大師が開創したといわれるお寺。京都トレイル東山コースの伏見稲荷から泉涌寺へと向かうルートにあり、標高は77mとそれほど高くないのですが、境内は山の緑が美しく、夏場は街中との気温が体感2〜3℃くらい違う気がします。参道から入り左手を見上げると、青もみじの葉の間から朱色の欄干と舞