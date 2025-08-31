「阪神−巨人」（３１日、甲子園球場）阪神は小野寺が「７番・左翼」で今季初スタメン。今季はここまで４試合に出場し、２打数１安打で打率・５００だった。先発は才木。自己最多にあと一つに迫る１２勝を挙げて迎える一戦となる。試合開始は１８時の予定。両チームのスタメンは以下の通り。【巨人】１番・左翼丸２番・遊撃泉口３番・三塁岡本４番・捕手岸田５番・二塁吉川６番・右翼中山７番