HoneyWorksがサウンドプロデュースを務めるアイドルグループ・高嶺のなでしこ（通称、たかねこ）が、今夏、結成3周年を迎える。2025年9月7日(日)には、千葉・幕張メッセ 幕張イベントホールでグループ史上最大規模となるワンマンライブ「高嶺のなでしこ 3rd ANNIVERSARY CONCERT 『A Wonderful Encounter』」を開催。また、同ワンマンに向けた取り組みとして「この夏、好きになっちゃえばいいのに。」をテーマに掲げ、4月から5曲連