宮崎・日南市の踏切で列車と車が衝突する事故があり、車を運転していた男性が死亡しました。31日午前、日南市にあるJR日南線の踏切で、普通列車と軽乗用車が衝突しました。この事故で、軽乗用車を運転していた近くに住む田中直樹さん(66)が死亡しました。列車に乗っていた乗客・乗員8人にけがはありませんでした。警察によりますと、現場は警報機はありますが遮断機のない踏切で、軽乗用車は100メートル以上列車に引きずられていた