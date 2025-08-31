ソフトバンク―ロッテ（３１日、ＺＯＺＯマリン）の３回、ロッテの攻撃時にソフトバンクのバッテリー間でミスが多発した。先発の松本晴が２回０／３でＫＯされ、マウンドには２番手・尾形が上がった。寺地への３球目、低めに変化球を投じたが、これを嶺井博希捕手（３４）が捕逸。痛いミスで相手に勝ち越しを許した。その後、二死となり池田の打席では尾形の３球目のすっぽ抜けた変化球を嶺井が捕球できず進塁を許すと、続く４