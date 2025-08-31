韓国発の男性６人組グループ「ＮＣＴＷＩＳＨ」が３１日、東京・味の素スタジアムで行われたエイベックスが主催する大規模音楽イベント「ａ―ｎａｔｉｏｎ２０２５」に登場した。「Ｓｕｒｆ」や「ｐｏｐｐｏｐ」（ＪａｐａｎｅｓｅＶｅｒ．）を含む、６曲を披露した。パフォーマンス後、メンバーはみんなで水分補給。「めっちゃ暑い！」と言いながらも、晴れやかな顔を見せた。リーダーのシオン（２３）は、「こんばん