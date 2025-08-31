2025年夏の移籍市場における“デッドライン・デー”が迫るなか、チェルシーが新たなストライカーの獲得を検討しているようだ。31日、イギリスメディア『アスレティック』が報じた。チェルシーではセネガル代表FWニコラス・ジャクソンがバイエルンにレンタル移籍する予定だったが、30日のプレミアリーグ第3節フルアム戦でU−21イングランド代表FWリアム・デラップが最大2カ月のケガを負ったことで、急遽プランを変更。同日にメ