チェルシーに所属するブラジル代表FWジョアン・ペドロが、新天地で好スタートを切っている。今夏に行われたFIFAクラブワールドカップ2025中の移籍期間でブライトンからチェルシーに完全移籍を果たしたJ・ペドロは、準々決勝のパルメイラス戦に途中出場して新天地デビューすると、準決勝のフルミネンセ戦では2ゴールを挙げたほか、決勝のパリ・サンジェルマン（PSG）戦でも1ゴールを記録して、クラブW杯優勝に大きく貢献を果た