埼玉・熊谷市の利根川で31日正午ごろ、グライダーが墜落し、操縦していたとみられる女性1人がけがをしました。映像には川の中州とみられる陸地で、機体がバラバラになって壊れている様子が映っています。31日正午ごろ、埼玉・熊谷市で「グライダーが利根川内に墜落した」と目撃者から通報がありました。警察によりますと、操縦していたとみられる20代くらいの女性1人がけがをしているということです。けがの程度はわかっていません