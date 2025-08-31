8月は太平洋側を中心に平年に比べ降水量が少なくなりました。9月に入ると秋雨前線が日本列島を南下し、広く雨が降るでしょう。1日(月)から2日(火)は北海道や東北北部では大雨となる恐れがあります。3日(水)以降は前線がゆっくりと南下するでしょう。台風のたまごともいえる熱帯低気圧が湿った空気を運び込む可能性もあり、西日本や東日本の太平洋側を中心に雨量が多くなる可能性があります。8月は太平洋側で平年より降水量が少ない