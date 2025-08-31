31日、インドネシア・ジャカルタの議会付近で警官隊に石を投げつけるデモ参加者（AP＝共同）【ジャカルタ共同】国会議員の高額手当に抗議するデモが激化しているインドネシアで31日、一部暴徒がジャカルタ近郊のムルヤニ財務相の住宅を襲撃、家財道具を略奪した。ムルヤニ氏本人は不在で無事。ほかに国会議員3人の住宅も30日襲撃された。地元メディアが伝えた。ムルヤニ氏や親族は襲撃前に避難。住宅は軍人らが警備していた。