北海道マラソンで、雪玉を受け取るランナー＝31日午前、札幌市大規模な大会としては国内で唯一の夏開催の北海道マラソンが31日、札幌市中心部で行われ、国内外から約1万9千人が参加した。気象庁によると最高気温は26.9度と、猛暑日が続く列島各地と比べて過ごしやすい気候で、ランナーはボランティアが配る雪玉で体を冷やしながらゴールを目指して走った。曇り空の下、午前8時半に市中心部の大通公園をスタート。暑さ対策とし