人気アニメ映画「劇場版『鬼滅の刃』無限城編第一章猗窩座再来」が韓国で２２日に公開され、今年の新記録を達成したと３１日、現地メディアのＤｉｓｐａｔｃｈなどが報じた。記事によると同作は３１日０時基準、映画振興委員会の統合コンピューターネットワークで、累積動員数が公開からわずか１０日で３０１万２１１６人を突破、今年の最短期間記録を作ったという。「無限城編第一章」は公開初日から５４万人を動員し