３１日（日）、ヤクルト戸田球場でのイースタン・リーグ、対ヤクルト戦。日本ハムの先発投手は北浦竜次、対するヤクルトの先発投手は石原勇輝。日本ハムは２回表、先制に成功。今川優馬、進藤勇也の２者連続本塁打で２点を奪う。２点をリードする。４回表、一死から進藤が２打席連続の本塁打を放ち１点を追加。３対０とした。４回裏、マウンドに２番手の松岡洸希が上がる。二死一三塁とされたものの無失点で切り抜けた。