「ロッテ−ソフトバンク」（３１日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ソフトバンクの嶺井が四回の打席で代打を送られて交代した。嶺井は「８番・捕手」でスタメン出場。同点の三回、無死一、三塁から捕逸で勝ち越し点を献上。さらに１点加点された後にも捕逸、暴投で進塁を許した。この回３つのバッテリーエラーを記録し、守備面で精彩を欠いた。