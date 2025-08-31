フジテレビ系「かのサンド」が３１日に放送され、サンドウィッチマン・伊達みきお、富澤たけし、ピン芸人・狩野英孝が出演した。宮城県出身のサンドウィッチマンと狩野で進行するお散歩バラエティー。この日は、都電荒川線に乗って早稲田を目指した。伊達は同番組で、この日も月替わりナレーターを務めた姪っ子で声優・伊達さゆりのデビュー秘話を告白。進行の狩野が「大人気グループ『Ｌｉｅｌｌａ！』のメンバー。伊達さん