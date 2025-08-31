◆ロッテ―ソフトバンク（31日、ZOZOマリン）ソフトバンクが序盤からチャンスを生かし切れなかった。初回は先頭の野村勇が幸先よく左中間二塁打を放ったが、得点を奪えなかった。2回は3連打で1点を先制したが、その後の無死満塁のチャンスで追加点は挙げられなかった。3回は先頭の山川穂高が左翼線の安打を放ったものの、二塁を狙って走塁死。2死三塁からも栗原陵矢が二ゴロに倒れた。2位の日本ハムが楽天に敗れ、2ゲ