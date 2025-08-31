全国的に、きびしい残暑が続いています。午後5時までの最高気温は▼岐阜市で39.2℃、▼大阪・豊中市で38.7℃、▼埼玉・熊谷市で38.4℃となるなど、全国の219地点で35℃を超える「猛暑日」となりました。東京都心の最高気温は、午後5時までに36.8℃を記録。今年の「猛暑日」がこれで25日目となり、年間の最多記録を更新しました。記者「東京・渋谷です。日差しが強く、多くの方が日傘を差して暑さ対策をしています」「日傘を今年新