「ＤｅＮＡ−中日」（３１日、横浜スタジアム）中日は藤浪対策として左打者８人を起用。右打者は７番・遊撃のロドリゲスのみとなった。▽中日スタメンは以下。１番・中堅岡林２番・二塁樋口３番・右翼上林４番・一塁ボスラー５番・三塁板山６番・左翼大島７番・遊撃ロドリゲス８番・捕手宇佐見９番・投手松葉前日３０日のＤｅＮＡ戦では２番・田中、４番・細川、６番・山本、７番・チェイビス、８番・加藤