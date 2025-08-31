きょうも西日本から東日本を中心に猛烈な暑さになり、名古屋市では7年ぶりに気温が40℃に達し、危険な暑さになりました。「異常です。暑すぎる」「一歩外に出ると汗がブワッと吹き出るような感じですごく暑い」強い日差しやフェーン現象などの影響で名古屋は午前中から厳しい暑さになり、午後2時半ごろに最高気温40℃を観測しました。名古屋で気温が40℃に達したのは2018年8月以来、7年ぶりで史上2度目です。そのほか、愛知県豊田