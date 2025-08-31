モデルでタレントの藤田ニコルさんは8月31日、自身のInstagramを更新。モデルショットを披露しました。【写真】藤田ニコル、美脚が際立つモデルショットに反響！「まえがみかわいい、、」藤田さんは「@calnamur_official の冬解禁」とつづり、2枚の写真を投稿。薔薇柄のニットにミニスカートを合わせたモデルショットを披露しました。1枚目では、ソファに横になり、ほっそりとした美脚が目を引きます。小顔で抜群のスタイルが際