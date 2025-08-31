◆パ・リーグ楽天１―０日本ハム（３１日・エスコンフィールド）＝延長１１回＝日本ハムは延長までもつれた接戦を落とし連敗。お得意様だった楽天との３連戦に、１勝２敗と負け越した。延長１１回、杉浦が中島に一発を浴び先制されたが、日本ハムも反撃。石井の左中間二塁打と代打・山県の犠打で１死三塁と同点のチャンスをつくる。その後、代打・水谷の四球と代走・水野の二盗で、１死二、三塁と一打逆転サヨナラの場面。