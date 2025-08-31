２０２５年ＪＲＡ年間プロモーションキャラクターで、女優の見上愛が８月３１日、新潟記念の表彰式でプレゼンターを務めた。見上愛は「約２年ぶりの新潟競馬場でした。新潟の長い直線を競走馬たちが一生懸命走っている姿を見て、私も元気をもらいました。優勝されたシランケド号と坂井騎手、ご関係者の皆さま、おめでとうございます。シランケド号の今後の活躍が楽しみです。新潟競馬も最終日ということで、多くのお客様がいら