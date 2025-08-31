８月３１日の新潟１１Ｒ、新潟記念・Ｇ３（芝２０００メートル）に出走予定だったクイーンズウォーク（牝４歳、栗東・中内田充正厩舎、父キズナ）は、馬場入場時にバランスを崩し放馬。右臀（でん）部打撲傷を発症し、競走除外となった。レースは１６頭で争われ、同馬が絡んだ賭け式は全て返還。直前まで単勝３番人気に推されており、発売金９０億７４５１万９１００円のうち２４億２９４７万１５００円が返還となった。