◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２８節Ｃ大阪―広島（３１日・ヨドコウ桜スタジアム）Ｃ大阪が、広島戦のスタメンを発表した。町田、神戸、広島との上位チーム３連戦の最終戦となるＣ大阪は、２０２１年９月２２日のＪ１第３２節（１〇０、エディオンスタジアム広島）を最後に、広島からの公式戦白星がない。現在は９戦連続勝ちなし（２分け７敗）。約４年ぶりの勝利を、本拠のサポーターと分かち合いたい。スタメンは、２３日